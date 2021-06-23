Сборная Украины впервые вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу
Источник: Sports.ru
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Сборная Украина вышла в 1/8 финала Евро-2020, сообщает Sports.ru.
В плей-офф украинцы вышли по итогам двух матчей группы Е, где сборная Швеции обыграла команду Польши (3:2), а испанцы разгромили словаков (5:0).
Украинская сборная впервые в своей истории попала в плей-офф чемпионата Европы. В 2012 и 2016 годах украинцы не вышли из группы на Евро, пишет РБК.