Капитализация Microsoft впервые достигла 2 триллионов долларов. Из американских компаний ранее такое удавалось только Apple

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Рыночная капитализация корпорации Microsoft впервые превысила 2 триллиона долларов, сообщает Bloomberg. Это произошло, когда акции компании на торгах 22 июня подорожали на 1,2%, до 265,79 доллара за ценную бумагу.

Microsoft стала второй после Apple публичной американской компанией, капитализация которой преодолела отметки в 2 триллиона долларов.

Однако уже к концу торгов 22 июня ценные бумаги Microsoft подешевели, и капитализация компании опустилась ниже 2 триллионов долларов.

В декабре 2019 года на непродолжительный срок капитализация более 2 триллионов долларов была у национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. По состоянию на 22 июня 2021 года, пишет Bloomberg, ее рыночная стоимость оценивается в 1,9 триллиона долларов.

Капитализация Microsoft преодолела отметку в 1 триллион долларов в 2019 году, спустя 33 года после того, как компания вышла на биржу. Еще на один триллион суммарная стоимость ценных бумаг компании увеличилась всего за два года.

Apple достигла капитализации в два триллиона долларов в августе 2020 года. Отметку в один триллион эта компания впервые преодолела в августе 2018 года.

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