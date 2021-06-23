Адвокаты Михаила Ефремова попросили о смягчении приговора из-за его психического расстройства

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Адвокаты актера Михаила Ефремова подали кассационную жалобу на его . Об этом сообщает РЕН ТВ, ознакомившийся с документом.

В жалобе адвокаты настаивают, что суд не в полной мере учел смягчающие обстоятельства: актер участвовал в общественной жизни, занимался благотворительностью и выплатил близким погибшего в ДТП Сергея Захарова четыре миллиона 615 тысяч рублей, а также неоднократно извинялся перед ними.

Помимо этого, по данным РЕН ТВ, в жалобе говорится, что у Ефремова развилось психическое расстройство и что у него синдром алкогольной зависимости.

Как отмечает ТАСС, в жалобе идет речь о том, что суд оставил без оценки «слабое состояние здоровья Ефремова в совокупности с выявленным у него в связи со смешанными заболеваниями и синдром зависимости от алкоголя».

Обновлено. Адвокат Ефремова Петр Хархорин заявил, что зашита в кассационной жалобе не заявляла о наличии у актера психического расстройства в качестве основания для смягчения приговора. «Полное вранье от начала до конца», — сказал он. По словам Хархорина, в жалобе не было тезисов, подобных тому, что «что Ефремов был ненормальный».

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег