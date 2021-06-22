Жительница Красноярска, заставившая ребенка извиниться перед своим сыном, задержана

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Жительница Красноярска, которая нанесла телесные повреждения девятилетнему мальчику, заставляя его извиниться перед своим пятилетним сыном, задержана в рамках уголовного дела о побоях.

Следствие просит поместить ее под домашний арест, сообщается на сайте СК России. Mash утверждает, что суд уже санкционировал такую меру пресечения.

Статья 116 УК России («Побои») предусматривает штраф на сумму до 40 тысяч рублей, исправительные работы или арест на срок до трех месяцев. Известно, что подозреваемая ранее уже подвергалась административному наказанию за побои.

После того, как стало известно об инциденте с девятилетним мальчиком выяснилось, что жительница Красноярска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, также избила 12-летнюю девочку. Из семьи подозреваемой полиция забрала двух детей 2013 и 2016 годов рождения.

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