На жительницу Красноярска, заставившую силой ребенка извиниться перед своим сыном, завели уголовное дело. У нее изъяли детей

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Полиция Красноярска возбудила уголовное дело в отношении местной 35-летней жительницы, которая нанесла телесные повреждения девятилетнему мальчику, заставляя его извиниться перед своим сыном.

Видео с записью инцидента распространилось в соцсетях 20 июня. На нем женщина, грубо и нецензурно ругаясь, ставит на колени ребенка перед своим сыном и требует, чтобы тот извинился за оскорбления. После того, как за ребенка попытались заступиться взрослые, между ними начинается драка.

Уголовное дело расследуется по статье 116.1 УК («Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию»). Она предусматривает штраф на сумму до 40 тысяч рублей, исправительные работы или арест на срок до трех месяцев. Известно, что подозреваемая ранее уже подвергалась административному наказанию за побои.

Обновлено. Полицейская проверка выявила, что после инцидента подозреваемая женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, также избила 12-летнюю девочку «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений», пишет «Тайга.инфо». В связи с этим полиция изъяла из семьи 35-летней подозреваемой двух детей 2013 и 2016 годов рождения.

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