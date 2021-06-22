В Москве закончилась вакцина «КовиВак»

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В Москве закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак», разработанная и производимая Центром им М.П. Чумакова. Соответствующее объявление появилось на сайте мэрии Москвы в разделе о вакцинации.

«Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины», — говорится в сообщении.

«КовиВак», напоминает «Интерфакс», был поставлен в Москву в ограниченном количестве. Эта вакцина была доступна лишь в пяти прививочных пунктах.

Центр имени Чумакова, в свою очередь, заявил, что производство и поставка вакцины «КовиВак» идет по графику. «До конца июня мы произведем и отгрузим обещанный миллион доз вакцины», — заявил ТАСС представитель центра.

«КовиВак» — одна из зарегистрированных в России вакцин от коронавируса. Наиболее активно для вакцинации в стране пока используется вакцина «Спутник V».

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