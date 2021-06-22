Учитель, уволенный из элитной школы при МГУ, подал в суд на «Проект» из-за расследования о сексуальных домогательствах
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Бывший преподаватель физики Сергей Сергеев, уволенный из Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) МГУ, подал в Никулинский районный суд Москвы иск к изданию «Проект». Внимание на это обратило «МБХ медиа».
В карточке дела сказано, что 21 июня суд зарегистрировал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданный к «Проекту» и журналистке Юлии Лукьяновой.
Из материалов суда следует, что Сергеев подал иск на следующий день после того, как «Проект» выпустил расследование о сексуальных домогательствах со стороны преподавателя.
17 июня «Проект» выпустил расследование о многолетних сексуальных домогательствах в элитной школе при МГУ. Несколько бывших учеников Сергея Сергеева рассказали, что с 1995 года подвергались сексуальным домогательствам. Собеседники издания утверждали, что Сергеев ходил с детьми в походы, где вынуждал мальчиков фотографироваться обнаженными, а также устраивал «осмотры» голых подростков, трогая их за гениталии. После выхода расследования, по данным «Проекта», Сергеева уволили из школы.
Коллега Сергеева, лаборант кафедры физики Иван Баязитов подтвердил «МБХ медиа», что преподаватель подал иск, однако не уточнил, какие требования в нем заявлены.