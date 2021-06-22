Учитель, уволенный из элитной школы при МГУ, подал в суд на «Проект» из-за расследования о сексуальных домогательствах

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Бывший преподаватель физики Сергей Сергеев, уволенный из Специализированного учебно-научного центра ( ) МГУ, подал в Никулинский районный суд Москвы иск к изданию «Проект». Внимание на это обратило «МБХ медиа».

В карточке дела сказано, что 21 июня суд зарегистрировал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданный к «Проекту» и журналистке Юлии Лукьяновой.

Из материалов суда следует, что Сергеев подал иск на следующий день после того, как «Проект» выпустил расследование о сексуальных домогательствах со стороны преподавателя.

17 июня «Проект» выпустил расследование о многолетних сексуальных домогательствах в элитной школе при МГУ. Несколько бывших учеников Сергея Сергеева рассказали, что с 1995 года подвергались сексуальным домогательствам. Собеседники издания утверждали, что Сергеев ходил с детьми в походы, где вынуждал мальчиков фотографироваться обнаженными, а также устраивал «осмотры» голых подростков, трогая их за гениталии. После выхода расследования, по данным «Проекта», Сергеева уволили из школы.

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