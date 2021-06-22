Суд приговорил к девяти годам колонии сотрудницу «Алросы», укравшую алмазы на 700 миллионов рублей. Женщина выносила камни в нижнем белье

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Дорогомиловский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии сотрудницу филиала алмазодобывающей компании «Алроса» Елену Канунникову. Ее признали виновной в краже и незаконном обороте драгоценных камней, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Трое сообщников Канунниковой получили от четырех до семи лет колонии. Также суд удовлетворил в полном объеме гражданский иск «Алросы» на сумму более 713 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2016-2019 годах в ходе сортировки необработанных алмазов обвиняемые похитили 1027 камней высокого качества и подменили их на низкосортные камни. Полученные алмазы они продали, нанеся «Алросе» ущерб на более чем 700 миллионов рублей.

Канунникова, как утверждало следствие, была организатором преступной группы и похищала алмазы со склада, вынося их в нижнем белье. Женщину задержали в июне 2019 года при попытке украсть очередную партию камней.

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