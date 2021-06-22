Starlink обеспечит глобальное интернет-покрытие в сентябре 2021 года

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Космическая компания SpaceX бизнесмена Илона Маска рассчитывает, что примерно к сентябрю 2021 года проект спутникового интернета обеспечит непрерывное бесперебойное покрытие по всему миру. Об этом, как пишет Reuters, сообщила президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл.

«Мы успешно развернули примерно 1800 спутников, и как только они выйдут на рабочую орбиту, у нас будет бесперебойное глобальное покрытие, это должно быть в районе сентября», — сказала Шотвелл на технологической конференции Macquarie Group.

Затем, говорит президент SpaceX, компания начнет работу с регулирующими органами, «чтобы войти в каждую страну и договориться о предоставлении телекоммуникационных услуг».

В мае основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Starlink получил более 500 тысяч предварительных заказов на свои интернет-услуги.

В октябре 2020 года SpaceX начала бета-тестирование Starlink, в котором, по словам Гвинн Шотвелл, участвуют пользователи из 11 стран. Участники программы получили комплект оборудования (терминал, крепления, маршрутизатор) за 499 долларов. Абонентская плата за сервис составляет 99 долларов в месяц.

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