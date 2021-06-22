Прокуратура попросила посадить Виктора Бабарико на 15 лет. Он баллотировался в президенты Белоруссии, но его не допустили до выборов

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Государственный обвинитель попросил Верховный суд Белоруссии приговорить к 15 годам лишения свободы главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.

Бабарико обвиняется в получении взяток в особо крупном размере, суд над ним начался в феврале.

По версии следствия, он и его помощники систематически получали взятки с 2004 года как организованная группа. Всего за это время, как полагает обвинение, корпоративные клиенты выплатили им более 30 миллионов белорусских рублей (более 11 миллионов долларов).

Помощникам Бабарико прокуратура попросила назначить сроки от трех до 6,5 года колонии.

Бабарико в мае 2020 года заявил, что будет выдвигаться в президенты Белоруссии — считалось, что он является самым сильным соперником Александра Лукашенко. Уже в июне в офисе «Белгазпромбанка» прошли обыски, а самого Бабарико задержали.

В преддверии выборов в Белоруссии также началось давление и на других потенциальных кандидатов от оппозиции — блогера Сергея Тихановского и главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало. В итоге Тихановский оказался в заключении, а Цепкало покинул страну из опасения уголовного преследования.

В итоге основным соперником Лукашенко стала жена Тихановского Светлана, у которой раньше не было политического опыта. По официальным данным, она набрала на выборах 10% голосов; по мнению оппозиции, результаты были сфальсифицированы и на самом деле Тихановская победила.

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