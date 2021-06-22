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Российские пользователи инстаграма теперь могут добавить музыку к своим сторис. Официально функция должна была запуститься 23 июня, но стала доступна для россиян на несколько часов раньше, пишет TJournal.

Чтобы добавить музыку, нужно выбрать соответсвующий стикер в сторис, найти песню в библиотеке треков и выбрать нужный фрагмент. Текст песни автоматически выведется на экран в сторис.

Также для россиян стал доступен сервис Reels, который тоже должен был запуститься 23 июня. Он позволяет снимать видео длиной до 30 секунд, накладывать на них музыку и эффекты и публиковать их в профиле или в сторис.

Instagram разрешил добавлять музыку в сторис еще в 2018 году, но для России эта функция была недоступна. В декабре 2020 года россиянам разрешили ее использовать, но вскоре выяснилось, что это произошло по ошибке.

Сервис Reels запустился в 2019 году, изначально он был доступен только в Бразилии. Журналисты отмечали, что в Reels были скопированы многие функции сервиса коротких видео TikTok от китайской компании ByteDance.

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