Сергей Крикалев сохранил пост исполнительного директора пилотируемых программ «Роскосмоса». Ранее сообщалось о его отставке из-за несогласия с руководством
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Космонавт Сергей Крикалев продолжит работу в должности исполнительного директора по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госкорпорации.
Причины, по которым Крикалев, ранее отправленный в отставку с поста исполнительного директора и назначенный советником глава «Роскосмоса», вернулся на прежнюю должность, не уточняются.
В госкорпорации лишь сообщили, что решение «принято после его встречи с Рогозиным с учетом опыта и компетенций Сергея Крикалева».
О переходе Сергея Крикалева — единственного космонавта в высшем руководстве «Роскосмоса» — с поста исполнительного директора по пилотируемым космическим программам в советники главы госкорпорации стало известно 11 июня.
Официально кадровые перестановки в «Роскосмосе» объяснили планами России создать собственную орбитальную станцию и началом подготовки этого проекта. По неофициальным данным, Крикалев был отправлен в отставку после того, как на наблюдательном совете госкорпорации, прошедшем 9 июня, раскритиковал идею снять на МКС художественный фильм «Вызов».