Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день во время жары. В Москве ждут рекордную за 120 лет температуру

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Роспотребнадзор выпустил рекомендации для россиян, которые работают в условиях повышенных температур воздуха.

Служба рекомендовала сократить продолжительность рабочего дня на один час, если температура в рабочем помещении выросла до +28,5 градуса, на два часа — если она выше +29 градусов, на четыре часа — если выше +30,5 градуса.

Если температура выше +32,5 градуса, а сотрудник работает на улице, сказано в инструкции ведомства, продолжительность его работы не должна превышать 15-20 минут с перерывом 10-12 минут в охлаждаемом помещении. Продолжительность термической нагрузки за смену, говорят в Роспотребнадзоре, не должна превышать четыре-пять часов, если сотрудник использует спецодежду для защиты от теплового излучения, и полтора-два часа, если спецодежды нет.

Роспотребнадзор рекомендовал не работать на открытом воздухе, если температура воздуха выше +32,5 градуса, и перенести такие работы на утро или вечер.

На этой неделе синоптики прогнозируют в Москве аномальную жару выше +30 градусов, что на 13-15 градусов выше нормы. Так, 21 июня ожидается +31-33 градуса, 22 июня — +33-35 градусов, а в следующие три дня — +34-36 градусов. Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что, вероятно, на неделе температура впервые с 1901 года превысит абсолютный максимум всего июня — +34,7 градуса.

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