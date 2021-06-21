Партия Никола Пашиняна выиграла выборы в парламент Армении. Она сможет сама сформировать правительство

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Партия «Гражданский договор» исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна выиграла внеочередные выборы в Национальное собрание (парламент) Армении. За нее проголосовали 53,92% избирателей, следует из данных ЦИК страны после подсчета 100% голосов.

Партия Пашиняна по итогам выборов получила право самостоятельно формировать правительство, сообщил глава ЦИК Тигран Мукучян. Он сделал такое заявление после того, как СМИ написали, что «Гражданскому договору» не хватило 0,08% для того, чтобы единолично сформировать кабинет министров. Глава ЦИК пояснил, что формировать правительство может политическая сила, получившая «54% от общего числа мандатов», а 53,92% у партии Пашиняна — это число голосов на выборах. В дальнейшем «Гражданский договор» получит голоса партий, не преодолевших избирательный барьер.

Второе место на выборах получил блок «Армения» бывшего президента страны Роберта Кочаряна, за который проголосовали 21,04% избирателей. На третьем месте — блок еще одного бывшего президента страны Сержа Саргсяна «Честь имею» (5,23% голосов).

Проходной барьер для партий — 5% голосов, для блоков — 7%. По Избирательному кодексу, если проходной барьер преодолеют две политические силы, то третьей в парламент пройдет партия или блок, которые не преодолели барьер, но получили больше голосов, чем оставшиеся.

В блоке «Армения» в ночь на 21 июня заявили, что результаты парламентских выборов «весьма противоречивы и не вызывают доверия», поскольку их могли фальсифицировать. Блок потребовал проверить все допущенные нарушения.

В парламент не прошла партия «Процветающая Армения», которую возглавляет один из крупнейших армянских бизнесменов Гагик Царукян (3,96% голосов). Также барьер не преодолела партия «Светлая Армения» во главе с Эдмоном Марукяном (1,22% голосов).

Досрочные парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, в них участвовали 49,4% избирателей.

Уточнение. Первоначально мы со ссылкой на ТАСС сообщили, в том числе в заголовке, что для формирования правительства партии Пашиняна не хватило 0,08% голосов. В дальнейшем мы внесли изменения в заметку.

После поражения Армении в войне в Нагорном Карабахе в стране начался политический кризис. Он усилился в конце февраля, когда отставки Никола Пашиняна потребовал Генштаб страны. В Ереване почти ежедневно проходили митинги сторонников и противников премьер-министра.

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