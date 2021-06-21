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Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность американской образовательной организации Бард-колледж (Bard College). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Генпрокуратура попросит Минюст России внести Бард-колледж в список «нежелательных» организаций. На данный момент в нем уже находятся 34 организации.

Бард-колледж — частный университет гуманитарных наук в штате Нью-Йорк, основанный в XIX веке. Он входит в 200 лучших университетов мира в сфере искусства и дизайна. Среди известных выпускников Бард-колледжа — журналист Ронан Фэрроу, один из основателей группы Beastie Boys Адам Яух, создатель мультсериала «Конь БоДжек» Рафаэль Боб-Ваксберг.

Бард-колледж участвовал в создании факультета свободных искусств и наук СПбГУ, который возглавляет председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. В 2021 году стало известно, что факультет станет самостоятельным учебным заведением. Планировалось, что его выпускники будут получать двойной диплом: Университета свободных искусств и наук и Бард-колледжа.

В марте 2021 года организация «Координационный совет НКО России» попросила Генпрокуратуру проверить Университет свободных искусств и наук на предмет связи с «с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу, и ведущими на территории России деструктивную деятельность», а также признать Бард-колледж «нежелательной» организацией.

В мае СПбГУ направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой дать оценку своему дальнейшему сотрудничеству с Бард-колледжем.

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