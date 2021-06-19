Евгений Гришковец заявил, что готов извиниться перед Земфирой. Певица подала иск на 1,5 миллиона рублей из-за того, что он назвал ее «наркоманкой»
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Писатель Евгений Гришковец записал видеообращение после того, как певица Земфира Рамазанова подала против него судебный иск на полтора миллиона рублей. Обращение Гришковца опубликовал «Дождь».
Гришковец в выпуске программы «Би Коз» 27 мая, комментируя новый альбом Земфиры, назвал певицу «наркоманкой», а ее песни «наркоманскими».
18 июня стало известно, что Земфира подала иск к Гришковцу с требованием выплаты морального ущерба в размере 1,5 миллиона рублей. В иске подчеркивалось, что слова Гришковца «носят порочащий характер», «символизируют антисоциальное, антиобщественное поведение — наркоманию» и не соответствуют действительности, «поскольку нет достоверных доказательств, что певица Рамазанова З.Т. является „наркоманкой“».
Гришковец подчеркнул, что его высказывание было спонтанным и «осмысленным», подчеркнув, что оно произошло во время острой дискуссии с ведущим Михаилом Козыревым.
Я пожалел о своем высказывании еще в процессе разговора. Пожалел не по причине опасений юридических последствий и скандала. Я пожалел, что был категоричен, груб, позволил себе гнев.
Писатель заявил, что подобные высказывания в публичном пространстве являются «лишними» и их надо избегать. Он подчеркнул, что готов принести извинения за свой поступок.
При этом Гришковец отметил, что иск Земфиры вызвал у него «изумление».