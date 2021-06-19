«Единая Россия» приостановила членство магаданского депутата, сфотографировавшегося с трупами 200 птиц

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Партия «Единая Россия» приостановила членство депутата городской думы Магадана Александра Крамаренко, которого заподозрили в браконьерстве из-за публикации его фото на фоне трупов птиц.

Как сообщает сайт регионального отделения партии, членство Крамаренко приостановлен «до выяснения всех обстоятельств и принятия решения со стороны правоохранительных органов».

Снимок, на котором человек с ружьем позирует на фоне примерно двух сотен убитых птиц, из которых выложена надпись «Чукотка 2021», распространился в соцсетях в середине мая. 16 июня «Новая газета» попросила своих читателей помочь опознать человека на фото, после чего получила несколько подтверждений о том, что это Александр Крамаренко. Сам он отрицает, что изображен на фотографии.

Фотография Крамаренко была сделана до официального начала разрешенного сезона охоты на Чукотке. В случае признания виновным в браконьерстве ему может грозить до пяти лет колонии. О возбуждении уголовного дела пока не сообщалось.

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