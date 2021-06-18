Ялту затопило после сильных дождей. Власти попросили жителей оставаться дома

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В Ялте река Водопадная вышла из берегов после того, как в течение шести часов в городе выпала месячная норма осадков, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

В Ялте затопило все переходы, подтопило несколько многоквартирных домов, а также хозяйственную зону «Крымэнерго», что угрожает отключением электричества. Больницы и другие социальные объекты Ялты не пострадали. В поселке Форос под Ялтой отключили подачу питьевой воды.

«Уважаемые ялтинцы и гости города!!! По возможности оставайтесь дома!!!» — написала глава Ялты в фейсбуке.

В Крымском Гидрометцентре прогнозируют, что дожди в регионе сохранятся в течение суток.

В ночь на 17 июня из-за проливных дождей затопило Керчь, где выпала почти двухмесячная норма осадков. В Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба.

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