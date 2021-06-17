На востоке Крыма за сутки выпало две месячных нормы осадков. Жители Керчи передвигаются по городу на лодках и вплавь

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В ночь на 17 июня на востоке Крыма начались сильные дожди — за несколько часов в некоторых районах выпало почти две месячных нормы осадков, что привело к подтоплениям. Больше всего пострадали Керчь и прилегающие Ленинский и Кировский районы: по многим улицам теперь можно передвигаться только на лодках. Около 40 тысяч человек остались без света, около 20 тысяч — без воды, подтоплено более 300 частных домовладений, на полуострове введен региональный режим ЧС. Власти пообещали, что жителям полуострова, чьи дома пострадали, компенсируют ущерб после его оценки специалистами. Погода в регионе, как ожидают синоптики, улучшится 18 июня.

Так сегодня выглядит Керчь

В Керчь приехал глава Крыма Сергей Аксенов. Он осмотрел улицы города, передвигаясь на лодке. При этом лодку вплавь сопровождали несколько человек. Позже Аксенов заявил, что это были спасатели в гидрокостюмах и что они таким образом «сопровождают все лодки» в городе.

А так выглядят Ростов-на-Дону и Кубань

С территории Крыма циклон переместился на восток, в Ростовскую область и Краснодарский край. Интенсивность осадков здесь значительно более низкая, однако в некоторых местах в течение ближайших суток ожидаются подтопления.

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