В затопленной Ялте отключили водоснабжение. Въезд в город закрыт

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В Ялте, которую затопило из-за проливных дождей, отключена подача воды, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Янину Павленко.

В Ялте будут сформированы графики подачи воды населению, сказала Павленко, призвав жителей сделать запасы воды в квартирах.

В министерстве ЖКХ Крыма пояснили, что решение о прекращении водоснабжения принято из-за посторонних примесей в воде.

Также мэр сообщила, что в центре Ялты и в 10-м микрорайоне временно отключат электроэнергию. Она попросила отнестись жителей города к неудобствам с пониманием и спокойствием.

Въезд в Ялту временно закрыт, в городе объявлено чрезвычайное положение, сообщила Павленко в видеообращении.

Неконтролируемый поток воды просто сносит машины, людей. Слава богу, нет жертв. Я прошу всех оставаться дома, не выходить на улицу… Мы не знаем, что будет в ближайшие часы, и можем только надеяться на лучшее.

В Крыму уже вторые сутки идут проливные дожди. Ранее затопило Керчь, где выпала почти двухмесячная норма осадков. На полуострове объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что после оценки ущерба, причиненного наводнением, планирует обратиться в федеральный центр за финансовой помощью.

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