Мифическая концепция борьбы США против СССР, якобы подготовленная директором ЦРУ Алленом Даллесом. В соответствии с планом, советскому обществу нужно привить ложные ценности вроде наркотиков, секса и бюрократизма — и таким образом добиться, чтобы страна развалилась сама по себе.

Ни один документ не подтверждает существование этого текста. У плана нет англоязычного первоисточника, зато отдельные части дословно совпадают с репликами отрицательного героя из романа «Вечный зов» советского писателя Анатолия Иванова.

В 2015 году Асбестовский городской суд в Свердловской области признал текст «План Даллеса по уничтожению СССР (России)» экстремистским материалом.