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Роскомнадзор запретил на «Луркморе» статью о «Плане Даллеса» — теории заговора о развале СССР

Источник: Дмитрий Хомак

Роскомнадзор запретил статью о «Плане Даллеса» в интернет-энциклопедии «Луркоморье», сообщил один из создателей энциклопедии Давид Хомак.

Мифическая концепция борьбы США против СССР, якобы подготовленная директором ЦРУ Алленом Даллесом. В соответствии с планом, советскому обществу нужно привить ложные ценности вроде наркотиков, секса и бюрократизма — и таким образом добиться, чтобы страна развалилась сама по себе. 

Ни один документ не подтверждает существование этого текста. У плана нет англоязычного первоисточника, зато отдельные части дословно совпадают с репликами отрицательного героя из романа «Вечный зов» советского писателя Анатолия Иванова.

В 2015 году Асбестовский городской суд в Свердловской области признал текст «План Даллеса по уничтожению СССР (России)» экстремистским материалом.

В скриншоте решения сказано, что запрет статьи связан с тем, что на странице опубликовали материал «План Даллеса по уничтожению СССР (России)», признанный экстремистским.

В статье о «Плане Даллеса», которая на момент публикации оставалась доступна для пользователей из России, описывается сам план, его появление и критика.

Страницы «Луркмора» неоднократно блокировали в России по решениям судов: первый подобный случай произошел в 2012 году из-за статьи о марихуане.

В 2016 году Хомак заявил, что «устал бодаться с Роскомнадзором» и закрыл доступ для российских пользователей ко всем статьям, к которым у судов возникли претензии. После этого сайт разблокировали в России.

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