Петербургского депутата Максима Резника отправили под домашний арест по делу о наркотиках

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Октябрьский суд Петербурга избрал депутату городского Законодательного собрания Максиму Резнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 16 августа. Об этом сообщает «Медиазона».

Накануне Резник был задержан в Петербурге по делу о наркотиках. По версии следствия, в марте 2021 год депутат незаконно приобрел 18 граммов марихуаны «для личного потребления». Он не признал вину.

В суде Резник заявил, что не видит «серьезных оснований» для домашнего ареста, о котором ходатайствовало следствие. «Единственный мотив [для такой меры пресечения] — помешать моему участию в выборах [в парламент Петербурга], такая форма сделает участие невозможным», — заявил он.

Дело против Максима Резника

Петербургского депутата Максима Резника обвинили по «народной» статье о наркотиках. Его задержали после объявления выборов в городской парламент

Дело против Максима Резника

Петербургского депутата Максима Резника обвинили по «народной» статье о наркотиках. Его задержали после объявления выборов в городской парламент

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