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Из элитной школы при МГУ уволили преподавателя физики после заявлений учеников о сексуальных домогательствах

Источник: Проект

Руководство Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) МГУ уволило учителя физики Сергея Сергеева после того, как 14 учеников школы рассказали о сексуальных домогательствах со стороны преподавателя.

В приказе директора школы при МГУ сказано, что Сергеева уволили за «совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы», сообщил «Проект».

Ученики Сергея Сергеева рассказали, что подвергались домогательствам с 1995 года. По их словам, преподаватель ходил с школьниками в походы, где вынуждал их фотографироваться обнаженными, а также устраивал «осмотры» голых детей, трогая их за гениталии.

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