Фестиваль «Дикая мята» отменили в ночь перед открытием

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Музыкальный фестиваль «Дикая мята», который должен был пройти с 18 по 20 июня в Тульской области, отменен.

«Если вы еще не выехали на фестиваль — не приезжайте», — сообщили организаторы мероприятия.

Указом губернатора Тульской области из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе вводится режим повышенной готовности и отменяются все массовые развлекательные мероприятия.

Организатор «Дикой мяты» Андрей Клюкин в эфире «Эха Москвы» оценил убытки из-за отмены фестиваля в 96 миллионов рублей.

Фестиваль «Дикая мята», проходящий в поселке Бунырево под городом Алексин, отменяют из-за пандемии второй год подряд. В этом году на мероприятие планировалось пускать только при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или сертификата о прививке. Среди прочих на фестивале должны были выступить группы «Кино», «Аукцыон», Tequilajazzz, Shortparis, «АИГЕЛ», «Дайте танк (!)», The Hatters, «Сансара», Иван Дорн, Манижа, Гарик Сукачев и другие исполнители.

Также вечером 17 июня стало известно об отмене Грушинского фестиваля авторской песни, который должен был пройти 1-4 июля в Самарской области.

В июне в России начала резко расти статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией. На этом фоне в Москве ввели режим нерабочих дней, а затем объявили обязательную вакцинацию для работников сферы услуг и торговли. О таких же мерах по вакцинации объявили в Московской, Кемеровской и Сахалинской областях.

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