«Оказалась не в том месте, не с тем человеком». Отец Софьи Сапеги попросил Лукашенко помиловать дочь

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Отец Софьи Сапеги, задержанной в Минске вместе с бывшим главным редактором Nexta Романом Протасевичем, обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой помиловать дочь.

В видеообращении, опубликованном информагентством PrimaMedia, Андрей Сапега призывает Лукашенко проявить милосердие и говорит, что «любой здравомыслящий человек понимает, что она оказалась не в том месте, не с тем человеком».

Во время протестов в Минске она была в Литве, и, если что-то она и делала в тот период, когда была знакома с Протасевичем, — это точно история любви, а не убеждений.

Обращение отца арестованной в Беларуси россиянки Софьи Сапеги к президенту Александру Лукашенко ПримаМедиа ТВ

Софья Сапега — девушка Романа Протасевича — гражданка России. 23 мая Протасевич и Сапега были задержаны в Минске после вынужденной посадки самолета Ryanair, на котором они летели из Афин в Вильнюс. Белорусские власти уверяют, что самолет был посажен в Минске из-за сигнала о бомбе на борту. Власти многих стран ЕС сочли инцидент захватом самолета ради задержания Протасевича.

Задержание Софьи Сапеги обсуждалось на встрече президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая состоялась через несколько дней после инцидента. Путин после этого поручил МИДу «внимательно следить» за делом Сапеги.

Власти Белоруссии обвиняют Софью Сапегу, которую содержат под стражей в минском СИЗО, в организации нарушения общественного порядка и массовых беспорядков, а также в разжигании социальной вражды.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявлял, что после суда над Сапегой «существуют разные варианты», в том числе президент может ее помиловать.

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