«Суд состоится в Беларуси. Дальше существуют разные варианты». Глава МИД Беларуси — о деле Софьи Сапеги
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей допустил выдачу задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги в РФ после суда. Об этом он заявил в интервью «Коммерсанту».
Решение должен принять суд. Скорее всего, суд состоится в Беларуси, с учетом того что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры. Как будет развиваться ситуация дальше, я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты. Решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Надо подождать.
Макей также прокомментировал видео, которое появилось после задержания Сапеги и на котором она назвала себя администратором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», где публиковались личные данные силовиков. Глава МИД Беларуси допустил, что «видео было вброшено, чтобы, наверное, каким-то образом обосновать, что для задержания были веские причины».
Расследование должно показать, кто она на самом деле, какие действия предпринимала, нанесли ли эти действия ущерб Беларуси, белорусскому народу и в чем конкретно заключается ее преступление. Об этом скажет суд. <…> Поэтому надо дождаться итогов расследования, решения судебных инстанций, а дальше уже можно будет говорить о дальнейшей судьбе госпожи Сапеги.