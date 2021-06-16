В Женеве началась встреча Путина и Байдена

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В Женеве началась встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Они впервые встречаются лично в статусе глав государств.

Во время протокольной съемки для прессы Путин поблагодарил Байдена за инициативу проведения встречи и выразил надежду, что она будет продуктивной, поскольку «в российско-американских отношениях накопилось много вопросов». Байден в свою очередь заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным сферы потенциального сотрудничества, а также разногласия, пишет ТАСС.

Встреча проходит на вилле Ла Гранж в Женеве. Ожидается, что президенты проведут три раунда переговоров в узком и расширенном составе, которые продлятся не дольше пяти часов.

После этого Путин и Байден дадут отдельные пресс-конференции. Подписания каких-либо документов по итогам их переговоров не запланировано.

Переговоры Путина и Байдена

Владимир Путин и Джо Байден впервые встретятся как два президента. Главное о том, как будут проходить переговоры — и как к ним готовились лидеры России и США

Переговоры Путина и Байдена

Владимир Путин и Джо Байден впервые встретятся как два президента. Главное о том, как будут проходить переговоры — и как к ним готовились лидеры России и США

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