Сотрудникам RT заплатят по 57 500 рублей за прививку от коронавируса

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Сотрудники RT получат по 57 500 рублей за вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

Единовременную выплату получат все сотрудники, которые уже сделали прививку или сделают ее до 10 июля. Уже переболевшим ковидом сотрудникам, у которых сейчас есть антитела, дадут деньги даже если они вакцинируются позже.

«Отдельно отмечу, что все выплаты осуществляются из коммерческих, то есть самостоятельно заработанных, средств», — заявила Симоньян.

RT — государственный холдинг, который получает финансирование из бюджета. На 2021 год Минфин планировал выделить на финансирование RT около 27,3 миллиарда рублей.

Власти Москвы 16 июня объявили о принудительной вакцинации работников предприятий сферы услуг, транспорта и торговли. Руководители как государственных, так и частных организаций должны будут обеспечить вакцинацию 60% работников до 15 августа.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег