Путин прилетел в Женеву на переговоры с Байденом

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Самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в Женеве, где 16 июня состоятся его переговоры с Джо Байденом.

Встреча пройдет на вилле Ла Гранж. Ожидается, что переговоры стартуют в 13:35 по местному времени (14:35 мск) и продлятся пять часов как в узком, так и расширенном составе.

После этого оба президента дадут отдельные пресс-конференции. Подписания каких-либо документов по итогам переговоров не планировалось.

Путин и Байден впервые встречаются друг с другом в ранге лидеров России и США. До этого политики последний раз встречались в 2011 году в Москве: тогда Путин был премьером РФ, а Байден — вице-президентом США.

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