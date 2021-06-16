Путин прилетел в Женеву на переговоры с Байденом
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в Женеве, где 16 июня состоятся его переговоры с Джо Байденом.
Встреча пройдет на вилле Ла Гранж. Ожидается, что переговоры стартуют в 13:35 по местному времени (14:35 мск) и продлятся пять часов как в узком, так и расширенном составе.
После этого оба президента дадут отдельные пресс-конференции. Подписания каких-либо документов по итогам переговоров не планировалось.
Путин и Байден впервые встречаются друг с другом в ранге лидеров России и США. До этого политики последний раз встречались в 2011 году в Москве: тогда Путин был премьером РФ, а Байден — вице-президентом США.