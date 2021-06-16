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Стань агентом лета!

Госдума ужесточила наказание за участие в работе «нежелательных» организаций. Теперь за донаты им можно на пять лет сесть в тюрьму

Источник: РБК

Госдума в третьем — окончательном — чтении приняла закон, ужесточающий ответственность за участие в деятельности «нежелательных» организаций. 

Теперь уголовная ответственность за участие в деятельности таких организаций для их рядовых членов будет наступать после первого привлечения по административной статье, а не после второго, а для их руководителей — сразу. 

Помимо этого, за оказание финансовых услуг «нежелательной» организации или пожертвования в ее адрес предусматриваются обязательные или принудительные работы или лишение свободы на срок от одного до пяти лет. 

9 июня Госдума приняла закон, запрещающий гражданам России участвовать в работе «нежелательных» организаций, даже если они находятся за границей. Этот же закон позволит Росфинмониторингу получать информацию о любых переводах из-за границы.

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