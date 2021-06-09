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Госдума одним законом запретила россиянам работать в «нежелательных» организациях и разрешила отслеживать денежные переводы из-за границы

Источник: Госдума

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий гражданам России и российским юридическим лицам участвовать в работе «нежелательных» организаций по всему миру.

Также закон позволяет включить любую иностранную или международную неправительственную организацию в список «нежелательных», если она выступала посредником при проведении операций с денежными средствами или имуществом, принадлежащих организации, уже признанной в России «нежелательной».

Эти положения вступят в силу спустя 10 дней после официальной публикации закона.

Кроме того, закон разрешает Росфинмониторингу контролировать все денежные переводы некоммерческим организациям. Исключение сделали для государственных органов, госкорпораций, образовательных учреждений, ТСЖ, садоводческих и огороднических товариществ, потребительских кооперативов и ряда других.

Также закон позволяет Росфинмониторингу отслеживать денежные переводы гражданам и юрлицам из других стран, «перечень которых утверждается уполномоченным органом», сказано в документе. Какие страны войдут в список, неизвестно.

Положения закона о денежных переводах вступят в силу с 1 октября 2021 года.

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