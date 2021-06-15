В Москве на Патриарших прудах опечатали кафе Gucci shop & bar из-за нарушения антиковидных мер
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Роспотребнадзор опечатал кафе Gucci shop & bar на Патриарших прудах в Москве за нарушения антикоронавирусных ограничений.
В ведомстве отметили, что при входе в кафе посетители находятся без масок и перчаток и у них не измеряют температуру, а внутри не соблюдается социальная дистанция и отсутствует соответствующая разметка.
Теперь кафе могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или приостановить его деятельность на срок до 90 дней.
В Москве в последнюю неделю резко выросла заболеваемость коронавирусом. 15 июня были зафиксированы 6805 случаев заболевания — при том, что в начале июня в городе ежедневно регистрировалось менее трех тысяч случаев.
Мэр Сергей Собянин 13 июня объявил все дни до 20 июня «нерабочими». Помимо этого, была ограничена работа кафе и ресторанов в ночное время и закрыты фудкорты в торговых центрах. В мэрии также пообещали более строго следить за ранее введенными ограничениями.