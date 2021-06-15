Сотрудницу российского МИДа приговорили к пяти годам колонии за растрату миллиона долларов

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Пресненский суд Москвы признал сотрудницу МИД РФ Наталью Агальцову виновной в растрате миллиона долларов и приговорил к пяти годам исправительной колонии общего режима, сообщает ТАСС.

Гражданский иск МИДа к Агальцовой удовлетворен частично в размере 67 461 рублей. Министерство требовало компенсацию в тысячу раз больше — 67 миллионов рублей. По уголовному делу о растрате прокуратура требовала для Агальцовой шести лет колонии.

Наталья Агальцова работала в должности эксперта валютно-финансового департамента МИД РФ, занимаясь приемом, учетом и хранением наличных. В декабре 2019 года из ее кабинета пропал миллион долларов в разной валюте. Эти деньги были платой, полученной российским МИДом за консульские услуги от Ирана. Дело в отношении Агальцовой изначально завели по статье о краже, но затем переквалифицировали на статью о присвоении или растрате в особо крупном размере.

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