РЕН ТВ рассказал о пропаже миллиона долларов из МИД России. Деньги хранились в коробке из-под водки

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Из главного здания министерства иностранных дел России в Москве пропало чуть более миллиона долларов, сообщил телеканал РЕН ТВ без ссылок на источники. Инцидент произошел еще год назад, но раньше о нем не было известно.

Деньги исчезли из кабинета ведущего специалиста-эксперта валютно-финансового департамента (ВФД) МИД Натальи Агальцовой. Пропажу обнаружили 19 декабря 2019-го, когда Агальцова должна была передать крупную сумму в банк.

За 20 дней до этого она получила полтора миллиона долларов из посольства России в Иране. Это была плата за консульские услуги. Посольство не могло отправить деньги банковским переводом из-за санкций США против Ирана, поэтому их переслали в Россию дипломатической почтой. РЕН ТВ отмечает, что такая практика характерна для дипломатических ведомств не только России, но и других стран. Полтора миллиона поступили в коробке из-под водки «Абсолют».

В день передачи денег в банк Агальцова предупредила начальницу, что плохо себя чувствует и приедет на работу позже. Ее кабинет вскрыли и обнаружили инкассаторскую сумку, наполовину наполненную наличными. Ревизия выявила в кабинете Агальцовой недостачу на общую сумму 1,066 миллиона долларов. При этом во время предыдущей ревизии 16 декабря все деньги были на месте. Камеры наблюдения показали, что 18 декабря Агальцова вышла из кабинета с двумя «объемными пакетами».

Сотрудницу МИД задержали. По ее словам, 16 декабря ей поручили подготовить к сдаче в банк 1,38 миллиона долларов. Она вскрыла коробку из-под «Абсолюта» и, вопреки инструкциям, стала в одиночку пересчитывать деньги. В коробке должны были лежать 150 пачек купюр по 100 долларов. Но Агальцова утверждала, что пачки со стодолларовыми купюрами лежали только в верхнем ряду; ниже находились «куклы», в которых лишь верхние купюры были стодолларовые, а все остальные — по одному доллару.

Агальцова заявила, что запаниковала и решила покрыть недостачу частично за счет денег из кассы, а частично за счет собственных накоплений в 200 тысяч долларов и кредита в три миллиона рублей. Но кредит ей не дали. Утром 19 декабря она оформила завещание на Василия Маковоза, с которым вместе жила, и поехала на дачу. Там, по словам Агальцовой, она попыталась покончить с собой, но неудачно. Позже ее задержали на даче.

Вместе с Агальцовой был задержан и Маковоз. Он заявил, что 18 декабря Агальцова приехала на дачу, сказала, что у нее проблемы на работе, и выложила на стол пачку денег. Она сказала, что в ней 20 тысяч долларов и что их надо отдать на хранение соседу по даче. Сама Агальцова утверждала, что передала соседу 200 тысяч долларов. При этом полиция нашла у соседа только 149 тысяч долларов.

Маковоза отпустили без предъявления обвинений. Он перешел из подозреваемых в статус свидетеля, когда заявил, что не знал о происхождении денег, которые ему показала Агальцова, и думал, что это ее сбережения. Сама Агальцова обвиняется в растрате. Она находилась под стражей, но ее перевели сначала под домашний арест, а потом под подписку о невыезде. Деньги, пропавшие из МИД, не найдены до сих пор. Проверка на детекторе лжи показала, что Агальцова знает, где они, отмечает РЕН ТВ.

В МИД подтвердили пропажу денег. «В 2019 году МИД России обнаружил пропажу крупной суммы наличных средств в кассе Валютно-финансового департамента. По факту исчезновения денег руководство министерства сразу обратилось в правоохранительные органы. В ходе расследования обвинения предъявили сотруднице валютно-финансового департамента», — заявил представитель ведомства РИА Новости.

Следствие по делу завершено, суд начнется 30 декабря, сообщило агентство «Москва».

Пересказала Ольга Корелина