Правительство РФ предложило запретить банкам делиться информацией о клиентах с властями других стран

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Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающий российским банкам делиться данными о клиентах и их операциях по запросу «компетентных органов» других стран.

В законопроекте предлагается разрешить предоставлять такую информацию, только если это предусмотрено российскими законами, а не иностранными.

В случае, если иностранные власти запросят такие сведения, банки должны не позднее, чем через сутки, сообщить о полученном запросе в Росфинмониторинг и Центробанк.

В пояснительной записке к законопроекту упоминаются «недружественные государства». В апреле президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать перечень «недружественных» стран. В мае в этот список вошли США и Чехия.

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