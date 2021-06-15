Минюст оставил учредителя издания «Парк Гагарина» в списке «иностранных агентов» из-за гранта Союза журналистов России (который не «иноагент»)

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Министерство юстиции РФ отказалось исключить из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции «иностранного агента», .

В издании сообщили, что Минюст принял такое решение после внеплановой проверки, в ходе которой выяснил, что в 2019 году организация получила грант Союза журналистов России.

Сам Союз журналистов, который не входит в список «иностранных агентов», по данным Росфинмониторинга, получил деньги «от российских юридических лиц, финансируемых из иностранных источников», говорится в материалах проверки, которые опубликовал глава «Агоры» Павел Чиков.

По словам Чикова, аналогичные претензии у Минюста возникли из-за денег, которые организация получила от Торгово-промышленной палаты Тольятти по контракту на освещение деятельности. «Никаких претензий у Минюста ни к Союзу журналистов, ни к Торгово-промышленной палате из-за иностранных поступлений нет», — подчеркнул глава «Агоры».

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег