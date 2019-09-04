Прокуратура не нашла экстремизма в материалах самарского издания «Парк Гагарина». Дело завели из-за упоминаний «Открытой России»

Прокуратура Самары не нашла экстремизма в работе самарского издания «Парк Гагарина», в отношении которого завели административное дело из-за упоминаний «Открытой России». Об этом сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Нарушений требований законодательства о противодействии экстремистской деятельности не выявлено», — сказано в решении прокуратуры, которое опубликовал Чиков.

В июле 2019 года в отношении издания «Парк Гагарина» возбудили административное дело из-за двух упоминаний «Открытой России» Михаила Ходорковского.

«Открытая Россия» — движение, основанное Михаилом Ходорковским. Несколько организаций, связанных с Ходорковским, ранее признали в России « ». У самой «Открытой России» такого статуса нет.