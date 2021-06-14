«Все было как в тумане». Телекомпания «Грозный» опубликовала репортаж о чеченке Халимат Тарамовой, которую вывезли из убежища для женщин в Дагестане

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Чеченская телекомпания «Грозный» опубликовала 35-минутный специальный репортаж, рассказывающий о «попытке похищения» Халимат Тарамовой, которую ранее вывезли силовики из убежища для женщин в Дагестане.

В интервью телеканалу Тарамова сообщила, что сейчас ей ничего не угрожает. «Я в кругу семьи. У меня все хорошо. Нет никакого давления в мою сторону, меня все поддерживают, успокаивают», — сказала она.

По словам Тарамовой, она не помнит, как оказалась в в Дагестане. «За неделю до того, как я выехала в Махачкалу, я общалась с психологами. В общем, как туда попала — все было как в тумане, я не помню», — объяснила она. Девушка также заявила, что возмущена тем, что о ней пишут в СМИ и какие слухи распускают.

В репортаже также принимали участие родственники Тарамовой и врачи, которые сообщили, что у девушки были проблемы с психикой.

В завершение сюжета корреспондент заявил, что Тарамову «использовали для того, чтобы нанести удар по традиционным устоям чеченского народа». «Горький опыт девушка усвоила, и впредь обещает не связываться с сомнительными личностями, которые, представляясь психологами, обманули ее и чуть не разрушили всю жизнь», — резюмируется в репортаже.

ЧГТРК «Грозный»

Ранее в сети появилось видео, на котором Тарамова сообщает, что ушла из дома, спасаясь от регулярных побоев в семье, и просит не объявлять ее в федеральный розыск. Как рассказали «Медузе» в «Российской ЛГБТ-сети», девушка обратилась за помощью к организации, жалуясь на угрозы из-за своей сексуальной ориентации.

Тарамова находилась в кризисной квартире в Махачкале вместе со своей подругой Анной Маныловой. 10 июня в квартиру ворвались дагестанские и чеченские силовики, задержали нескольких человек, а Тарамову передали родственникам.

Халимат Тарамова называют дочерью Аюба Тарамова, который в 2000 году занял должность главы аппарата администрации Чечни, а затем работал первым замминистра ЖКХ республики.

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