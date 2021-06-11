В Дагестане полиция ворвалась в убежище для жертв домашнего насилия. Оттуда забрали чеченку, сбежавшую от семьи из-за своей сексуальной ориентации Остальных женщин из убежища задержали

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В Махачкале полицейские пришли в , где скрывались женщины, пострадавшие от домашнего насилия. Об этом вечером 10 июня рассказала дагестанская журналистка и правозащитница Светлана Анохина. «Они требуют, чтобы девушки, находящиеся в квартире, открыли им дверь и впустили их. Мы считаем, что это нарушение наших прав: не было никаких повесток, никаких предупреждений, они просто пытаются вскрыть двери», — сообщила она в инстаграме.

Светлана Анохина

В разговоре с «Медиазоной» Анохина уточнила, что один из пришедших представился участковым, второй был в гражданской одежде. Они хотели поговорить с жительницей Чечни, которая находилась в квартире; по их словам, девушку объявили в розыск. Анохина подчеркнула, что девушка ушла из дома три дня назад из-за избиений — и после побега отправила в полицию видео, в котором просила не выдавать ее родственникам. «По моей информации, вокруг дома стоят машины чеченских и дагестанских полицейских. Ей грозит самая жестокая расправа, ее могут убить», — сказала Анохина.

Посоветовавшись с адвокатом, она решила впустить людей, представившихся полицией, в квартиру. Скрывавшаяся там жительница Чечни дала им пояснения. После этого Анохина, как она рассказала « , связалась с пресс-службой МВД по Дагестану и попросила о помощи, так как возле дома находились «предположительно люди из Чечни». По словам Анохиной, в пресс-службе МВД ей пообещали, что полиция будет дежурить возле квартиры до утра.

Как пишет «Кавказ.Реалии», в момент разговора Анохиной с корреспондентом издания кто-то снова позвонил в дверь кризисной квартиры. Анохина попросила не вешать трубку и сказала, что это тот же самый полицейский, который уже приходил в квартиру. Она открыла дверь. В трубке послышались женские крики, пишет «Кавказ.Реалии». Анохина успела сообщить, что в квартиру ворвались, после чего связь с ней пропала.

Минут через 15-20 корреспонденту «Кавказ.Реалии» удалось вновь связаться с Анохиной. Она рассказала, что полицейские и неизвестные мужчины выволокли ее и еще нескольких женщин из квартиры. «Этот полицейский по имени Далгат, [который уже был в квартире], сказал, что дополнительные вопросы хочет задать. Я открыла дверь, и в квартиру ворвались полицейские и неизвестные мужчины из Чечни. Меня и четырех девушек силой выволокли из квартиры. Таскали за ноги и руки, ударили несколько раз», — сказала Анохина.

По ее словам, в квартире в этот момент остались только девушка из Чечни и ее подруга; там же находились неизвестные мужчины из Грозного, которые приехали забрать девушку. Остальных женщин задержали, чтобы ее могли беспрепятственно увезти в Чечню, добавила журналистка.

Екатерина Нерозникова — участница , две волонтерки которого находились в квартире, — рассказала «Медиазоне», что Анохиной стало плохо во время задержания. Ее и остальных женщин, которых вывели из квартиры, отвезли в отдел полиции по Ленинскому району Махачкалы. Всего, по предварительной информации, задержаны шесть человек, сообщило «ОВД-Инфо». К отделу полиции приехала скорая помощь, рассказал в твиттере координатор движения «Наблюдатели Дагестана» Руслан Ахалчи.

Он добавил: «В отделе полиции в Махачкале все, кроме Халимат Тарамовой — той самой девушки из Чечни». Оппозиционный чеченский телеграм-канал 1Adat опубликовал видео, которое она, как утверждается, записала после побега из дома. «Сегодня 6 июня 2021 года. Я, Тарамова Халимат Аюбовна, добровольно ушла из дома, спасаясь от регулярных побоев, угроз. Прошу не объявлять меня в федеральный розыск, не выдавать информацию о моем местонахождении, так как это создаст угрозу моей жизни», — говорит девушка на видео.

1Adat отметил, что «из-за простой девушки кадыровцы не поехали бы в другую республику, да и вид, а также говор девушки, крайне нетипичный для чеченских девушек, явно указывает на то, что девушка не росла в республике». Позднее телеграм-канал заявил, что Халимат Тарамова — дочь Аюба Тарамова, который в 2000 году занял должность главы аппарата администрации Чечни, а затем работал первым замминистра ЖКХ республики.

«Российская ЛГБТ-сеть» сообщила «Медузе», что Халимат Тарамова покинула Чечню, столкнувшись с побоями и угрозами из-за своей сексуальной ориентации. Уехав из Чечни, девушка обратилась за помощью к «Российской ЛГБТ-сети» и рассказала, что полицейские пытались вернуть ее в Чечню. В Дагестане она ожидала возможности перебраться в безопасное место. Сейчас ее местонахождение неизвестно. «Российская ЛГБТ-сеть» подала заявление о ее похищении.

После инцидента в Махачкале адвокат и соавтор Мари Давтян заявила, что в России «потерпевшиx ищут как преступников».

Оказывается, когда ищут сбежавшую жену, можно выносить двери в чужиx квартираx, использовать все теxнические возможности камер наблюдения, организовывать оперативные мероприятия и вообще бросать все возможности правооxранительныx органов на «восстановление семьи». И последнее время это происxодит во многиx регионаx. <…> Вы можете себе представить, чтобы так искали того, кто совершил домашнее насилие, кто украл ребенка, например?

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Ольга Корелина Фото в анонсе: Елена Афонина / ТАСС / Scanpix / LETA