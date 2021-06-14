SIPRI: Россия и США увеличили число развернутых ядерных боеголовок

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Ядерные державы сократили общее число ядерных боеголовок к началу 2021 года — с 13400 до 13080. Об этом говорится в ежегодном докладе Стокгольмского института исследования проблем мира ( ).

При этом число ядерных боеголовок, развернутых в составе оперативных сил, за год увеличилось с 3720 до 3825. Около двух тысяч таких боеголовок находилось в состоянии повышенной готовности. Почти все они принадлежат России или США, отмечается в исследовании.

«Несмотря на то, что США и Россия продолжали сокращать общие запасы ядерного оружия путем демонтажа снятых с вооружения боеголовок в 2020 году, обе страны имели к началу 2021 года примерно на 50 боеголовок больше в составе оперативных сил, чем годом ранее. Россия также увеличила свой ядерный арсенал примерно на 180 боеголовок, в основном за счет развертывания межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования», — говорится в докладе.

По данным SIPRI, Россия остается лидером по числу боеголовок среди девяти ядерных держав. Сейчас у нее 6255 боеголовок, в то время как у США — 5550.

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