SIPRI: Россия в 2020 году стала четвертой в мире по военным расходам, но потратила меньше, чем хотела

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Россия вошла в пятерку стран мира, лидировавших в 2020 году по объему военных расходов, говорится в докладе (.pdf) Стокгольмского института исследования проблем мира ( ).

В рейтинге Россия заняла четвертое место. За 2020 год расходы страны на оборону, по оценке исследователей, составили 61,7 миллиарда долларов, что на 2,5% больше, чем в 2019 году, и на 26% больше, чем в 2011 году.

SIPRI отмечает, что военные расходы растут второй год подряд после сокращения в 2017-2018 годах. До 2017-го расходы России на оборону росли 18 лет подряд.

Несмотря на то, что расходы России в 2020 году выросли, они оказались на 6,6% ниже первоначального военного бюджета страны, утверждает институт.

Первое место по военным расходам за собой сохранили США (778 миллиардов долларов). Следом идет Китай (252 миллиарда), чьи военные расходы растут 26 год подряд. На третьем месте — Индия (72,9 миллиарда), а на пятом — Великобритания (59,2 миллиарда).

Кто вошел в топ-5 стран, больше всех потративших на оборону в 2020 году? США, Китай, Индия, Россия, Великобритания. В совокупности на них приходилось 62% мировых военных расходов.