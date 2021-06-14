Американский суд отказался снять санкции с Олега Дерипаски

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Федеральный суд округа Колумбия отклонил иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к Минфину США, требовавшего снять с него американские санкции. Постановление опубликовано на сайте суда.

Бизнесмену также не удалось оспорить свое включение в «список олигархов», представленный министерством Конгрессу. Суд заявил, что сам по себе этот список, совпадающий с рейтингом Forbes российских миллиардеров, не является санкционным.

В апреле 2018 года власти США ввели санкции в отношении Олега Дерипаски и трех компаний En+, UC Rusal и «Евросибэнерго», которыми он владел. В январе 2019 года США сняли санкции с компаний, но не с миллиардера, после того, как он отказался от контроля в бизнесе. После этого Дерипаска подал иск к Минфину США, утверждая, что из-за санкций его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов.

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