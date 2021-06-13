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Чеченку Халимат Тарамову пытались похитить «провокаторы», но сотрудники полиции вернули девушку домой. Так историю Тарамовой, которую увезли из убежища для женщин в Махачкале, прокомментировал помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Отец девушки в рамках закона обратился по месту жительства в отдел полиции Байсангуровского района [Чечни] о пропаже своей дочери. Полицейские по факту установления местонахождения обратились к дагестанским коллегам. Соблюдая все процессуальные требования, девушка была приглашена в отдел полиции, допрошена и вместе с отцом благополучно вернулась домой. Никаких неправомерных действий не было, это все раздуто искусственно.

Дудаев также заявил, что Тарамова «имеет проблемы со здоровьем» — в частности, «проблемы с психикой» — и на протяжении последних лет регулярно проходила лечение в чеченских поликлиниках, что «конечно же, зафиксировано и задокументировано».

Да, нарушены права Халимат Тарамовой, нарушены права ее родственников, ее родителей. Нарушены именно теми провокаторами, которые попытались ее похитить, даже не беря в расчет, что девушка нездорова, она имеет проблемы с психикой. Тем не менее, настолько подло, изощренно попытались спровоцировать, добиться каких-то резонансных, провокационных новостей.

Помощник Кадырова добавил, что «инициаторы провокационных действий» в адрес Чечни пытаются «навесить какие-то ярлыки на чеченский народ». В частности, по словам Дудаева, «принимаются попытки приписать нам какие-то меньшинства, которых в Чеченской республике в принципе не может быть, никогда не было».

Что случилось с Халимат Тарамовой

В Дагестане полиция ворвалась в убежище для жертв домашнего насилия. Оттуда забрали чеченку, сбежавшую от семьи из-за своей сексуальной ориентации Остальных женщин из убежища задержали

Что случилось с Халимат Тарамовой

В Дагестане полиция ворвалась в убежище для жертв домашнего насилия. Оттуда забрали чеченку, сбежавшую от семьи из-за своей сексуальной ориентации Остальных женщин из убежища задержали

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