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Глава совета депутатов московского муниципального округа Раменки, член партии «Яблоко» Максим Гонгальский и журналист спортивного издания «Чемпионат» Максим Пахомов сообщили, что им отказали в доступе на матч Россия — Бельгия на Евро-2020, который прошел в Петербурге 12 июня.

Гонгальский заявил петербургскому изданию «Бумага», что его не пустили на матч, сославшись на запрет от службы безопасности. Также, по словам Гонгальского, в день игры ему одобрили FAN ID, но позже сообщили, что документ аннулирован. При этом друга Гонгальского, с которым он покупал билеты, пропустили на стадион. «Я догадываюсь, что дело в участии в акции в поддержку Навального», — написал депутат в твиттере, добавив, что заплатил штраф за акцию.

Пахомов рассказал, что подал заявку на аккредитацию на матчи сборной России в Петербурге, но получил отказ от УЕФА. Организация сослалась на решение российских правоохранительных органов. По словам журналиста, неофициально он выяснил, что претензии российских властей связаны с его задержанием на митинге Алексея Навального в 2017 году. Пахомов отметил, что давно заплатил штраф, назначенный после задержания, и не имел проблем с другими аккредитациями.

Тут надо еще подчеркнуть, что официально мне никто не говорил: ты поддерживаешь оппозицию, вот и нечего тебе делать на Евро. Только неофициально. Утверждать, что дело точно в этом, я не могу. Но никаких других причин найти мне не удалось.

В оргкомитете Евро-2020 «Бумаге» заявили, что не комментируют подобные ситуации и попросили обратиться в Минцифры и УЕФА.

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