На въездах в Ивановскую область выставили наряды ДПС для проверки справок о вакцинации

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

На въездах в Ивановскую область на Костромском, Ярославском и Московском направлениях выставили наряды ДПС. Они проверяют справки о вакцинации против коронавируса. Об этом говорится в группе управления МВД РФ по Ивановской области во «ВКонтакте».

Для иногородних, въезжающих в область, введена 14-дневная самоизоляция. Такое решение принял региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве.

Проверка справок о вакцинации в Ивановской области ведется круглосуточно, и не только на въездах в регион, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба регионального управления МВД.

Соблюдать самоизоляцию после въезда в Ивановскую область не надо лишь тем, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19, у кого есть отрицательный тест на коронавирус, сделанные не позднее чем за три дня до въезда, либо справка о наличии антител, выданная не раньше 1 января 2021 года.

По данным властей Ивановской области, за последние сутки в регионе выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Это максимум за неделю, отмечает РИА Новости.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Москва снова бьет рекорды по числу новых случаев коронавируса. Вот как на это реагируют власти Среди привившихся начнут разыгрывать машины

Ситуация с коронавирусом в Москве

Москва снова бьет рекорды по числу новых случаев коронавируса. Вот как на это реагируют власти Среди привившихся начнут разыгрывать машины

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег