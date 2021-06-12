«Яблоко» потребовало от СК и Генпрокуратуры возбудить уголовное дело об отравлении писателя Дмитрия Быкова
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Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился прокурору Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело об отравлении писателя Дмитрия Быкова и «наказать всех виновных в этом диком преступлении».
Об этом Рыбаков сообщил в своем фейсбуке. «После публикации последнего расследования с фактическими доказательствами причастности спецслужб к отравлению, внутренние органы обязаны отреагировать немедленно», — считает председатель «Яблока».
9 июня Bellingcat и The Insider опубликовали совместное расследование, в котором говорится, что на Дмитрия Быкова весной 2019 года было совершено покушение, за которым стоит та же секретная группа сотрудников ФСБ, которая отравила политиков Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзу — младшего. Быкова госпитализировали 16 апреля 2019 года — вскоре после того, как он прилетел в Уфу из Екатеринбурга читать лекцию. Писателю стало плохо еще в самолете, в больнице его ввели в медикаментозную кому, а затем перевезли в Москву. В сознание Быков пришел только через пять дней.
После покушения на Навального также звучали требования о возбуждении уголовного дела, однако расследование так и не было начато.