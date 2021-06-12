Суд прекратил административные дела женщин, задержанных полицией в убежище для жертв домашнего насилия в Дагестане

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Суд Махачкалы прекратил административные дела в отношении женщин, задержанных в убежище для жертв домашнего насилия 10 июня, сообщает ТАСС.

На четырех женщин, которых полицейские увезли из , были составлены протоколы о неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). Суд, рассмотрев протоколы, постановил производство по указанным делам прекратить за отсутствием состава административного правонарушения.

Полиция пришла в кризисную квартиру в Махачкале, когда там находилась Халимат Тарамова из Чечни, а также правозащитники и волонтеры, в том числе журналистка Светлана Анохина. Правозащитников силой вывели из квартиры, отвезли в ОВД и составили протоколы о неподчинении требованиям полиции.

Тарамову и ее подругу, уроженку Перми Анну Манылову увезли в Чечню, сообщала «Медузе» «Российская ЛГБТ-сеть». Позже Манылову отпустили, она улетела в Санкт-Петербург.

Халимат Тарамова покинула Чечню, столкнувшись с побоями и угрозами из-за своей сексуальной ориентации, сообщала «Российская ЛГБТ-сеть». Уехав из Чечни, девушка обратилась за помощью к «Российской ЛГБТ-сети» и рассказала, что полицейские пытались вернуть ее в Чечню. В Дагестане она ожидала возможности перебраться в безопасное место.

По не подтвержденным официально данным, Халимат Тарамова — дочь Аюба Тарамова, который в 2000 году занял должность главы аппарата администрации Чечни, а затем работал первым замминистра ЖКХ республики.

Читайте также

В Дагестане полиция ворвалась в убежище для жертв домашнего насилия. Оттуда забрали чеченку, сбежавшую от семьи из-за своей сексуальной ориентации Остальных женщин из убежища задержали

Читайте также

В Дагестане полиция ворвалась в убежище для жертв домашнего насилия. Оттуда забрали чеченку, сбежавшую от семьи из-за своей сексуальной ориентации Остальных женщин из убежища задержали

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег