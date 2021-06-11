Трамп пожелал Байдену не заснуть на встрече с Путиным

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Бывший президент США Дональд Трамп распространил через американскую прессу заявление по поводу предстоящего саммита России и США в Женеве.

«Удачи Байдену во взаимодействии с Путиным — не засни на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания», — говорится в обращении Трампа, который ранее во время предвыборной кампании в США неоднократно называл нынешнего президента страны «сонным Джо».

Трамп также вспомнил о своей встрече с Путиным в Хельсинки в 2018 году, назвав ее «великолепной и очень продуктивной». Бывший президент считает, что США многое выиграли от той встречи, «в том числе уважение президента Путина и России».

Саммит президентов России и США состоится 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Это будет первая встреча Владимира Путина с Джо Байденом с момента избрания последнего президентом США. До этого политики последний раз встречались в 2011 году в Москве: тогда Путин был премьером РФ, а Байден — вице-президентом США.

В марте в ходе интервью Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина «убийцей». Спустя сутки Путин ответил ему дразнилкой «кто обзывается, тот сам так и называется».

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