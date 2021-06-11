Тете Дмитрия Гудкова предъявили обвинения по делу о причинении ущерба департаменту имущества Москвы
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Тете политика Дмитрия Гудкова Ирине Ермиловой предъявили обвинения по делу о причинении ущерба департаменту имущества Москвы. Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.
Как сообщил Гудков, обвинение было переквалифицировано — если ранее дело рассматривалось по статье о причинении особо крупного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (165 УК РФ, часть 2, пункт «б»), то сейчас к обвинению добавили пункт о том, что преступление было совершено организованной группой (165 УК РФ, часть 2, пункт «а»).
«Это значит, что заложница не она одна, а любой человек, судьбой которого меня захотят шантажировать», — выразил мнение Гудков.
Максимальным наказанием по статье о причинении особо крупного ущерба организованной группой является пять лет лишения свободы.
Это уже не дело Дмитрия Гудкова и его тети. Это угроза для всех, прямой удар по юридической системе всей страны. Потому что раньше было нельзя — а теперь будет можно.
Дело против тети Гудкова возбудили из-за неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения, заключенного с мэрией Москвы. Ермилова была задержана 1 июня, однако через два дня суд отказался избрать ей меру пресечения и ее отпустили.
Сам Гудков имеет статус подозреваемого по делу. Его задержали 1 июня и два дня спустя освободили под обязательство о явке. После этого политик уехал из России.