Сергей Собянин: количество заболевших на ИВЛ в Москве растет, пик пандемии сдвинулся на июнь-июль

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В Москве весенний пик пандемии сдвинулся и ожидается в июне-июле. Об этом на телеканале «Россия 24» заявил мэр города Сергей Собянин, передает РИА Новости.

Мэр также подчеркнул, что люди стали болеть тяжелее — и что количество москвичей на аппаратах ИВЛ в городе растет. Он не уточнил, сколько именно жителей города подключены к аппаратам.

Точную статистику людей, находящихся на ИВЛ, власти Москвы перестали публиковать зимой — тогда источник «Медузы» в мэрии говорил, что статистику убрали, чтобы «не портить людям настроение на праздники». Сейчас «Медуза» ожидает от московского оперштаба ответа о точном числе пациентов на ИВЛ и о перспективах возвращения регулярной публикации этих данных.

Собянин также заявил, что дополнительные ограничения в Москве вводить не собираются, при этом подчеркнув, что власти усилят контроль за соблюдением уже имеющихся мер.

В Москве 11 июня было зафиксировано 5853 новых случая заболевания коронавирусом. Это максимальное значение с января. С мая заболеваемость в городе выросла в полтора раза.

Читайте также

Власти Москвы не ожидали резкого роста заболеваемости коронавирусом. По сведениям «Медузы», в городе экстренно расконсервируют две ковидные больницы

Читайте также

Власти Москвы не ожидали резкого роста заболеваемости коронавирусом. По сведениям «Медузы», в городе экстренно расконсервируют две ковидные больницы

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег